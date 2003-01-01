COMPLETION IN 2026

Новый жилой комплекс – мир спокойствия и уединения среди городской суеты.

1
/5
COMPLETION IN 2026

N’ICE TOWER – cовременный бизнес-центр класса А в самом центре Нижегородского района.

2
/5
COMPLETION IN 2025

Новый проект de luxe класса в центре исторической Москвы.

3
/5
COMPLETION IN 2024

Бизнес-пространство TALLER расположено в центре Павелецкого делового района. Оно станет первым за 12 лет офисным проектом А класса в данной локации, что делает его уникальным как в целях покупки для собственного использования, так и для инвестиций.

4
/5
COMPLETION IN 2024

N’ICE LOFT – приватный квартал бизнес-класса с премиальной спортивной инфраструктурой на границе с ЦАО.

5
/5

CREATING
NEW LIFE

CREATING

NEW LIFE

COLDY — девелопер концептуальных проектов, реализующий объекты жилой и коммерческой недвижимости с 2003 года.

Мы создаем объекты, предвосхищающие ожидания клиентов и требования рынка, задаем новые стандарты качества, ежедневно открывая новые возможности и сохраняя память города.

Сегодня проекты COLDY — это уникальная недвижимость в коллаборации с большим спортом, высокими технологиями и классическим искусством.

На рынке недвижимости

20 лет

Коммерческой и жилой недвижимости
в портфеле компании

1 млн м²

Организаций, входящих
в группу компаний

>10

Проектов в портфеле компании

>23

Coldy

Coldy

COLDY — девелоперская компания полного цикла, самостоятельно контролирующая все этапы реализации проекта.

В составе холдинга есть генподрядчик COLDY Construction и УК, которая занимается управлением построенных объектов недвижимости.

миссия

Мы строим качественные и концептуальные объекты недвижимости с вниманием к потребностям покупателей и в гармонии с городской средой.

Мы наполняем их смыслом и функциональным назначением: создаем дома, где комфортно жить, и офисы, где хочется работать.

Принципы

Осознанность
Мы тщательно и осознанно прорабатываем каждую деталь наших проектов, внимательно относимся к выбору партнеров и подрядчиков, привлекая только лидеров отрасли – компании, которые помогают нам создать продукт высочайшего качества и точно в срок.
Прозрачность и надежность
Реализация недвижимости на максимально безопасных условиях: по ДДУ с эскроу-счетами, прозрачные условия по взаимодействию и комиссии для партнеров брокеров.
Новаторство
Мы создаем уникальные концептуальные проекты, которые завораживают внимание и задают новые тренды для рынка недвижимости.
Социальная ответственность
Мы уважаем будущее, создавая детские образовательные центры в наших проектах по собственной инициативе и за свой счет. И чтим прошлое, реставрируя и поддерживая памятные мемориалы, создавая новые исторические монументы в сотрудничестве с городом и активно участвуя в благотворительной деятельности.
Экологичность
Мы строим современные и технологичные объекты недвижимости из натуральных и экологически безопасных материалов в соответствии с принципами ESG.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПРИЗВАНИЕ

N’ICE LOFT

Лучший комплекс апартаментов по версии премии Move Awards 2022, а также в номинации «Премьеры года» XIII Московской премии Urban Awards 2021

TALLER

Лучший объект коммерческой недвижимости по версии премии Move Awards 2022

KAZAKOV GRAND LOFT

Стал лучшим комплексом апартаментов бизнес-класса Москвы по версии престижной премии Urban Awards 2020

KLEINHOUSE

Стал победителем независимой международной профессиональной премии для архитекторов, дизайнеров и декораторов ADD Awards 2019 в номинации «Лучшая концепция общественных пространств»

LOFTEC

Инновационный объект #1 по версии премии «Рекорды рынка недвижимости». Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса по версии премии Move Awards 2018

Партнеры

Мы гордимся работой с сильными и надежными игроками, которые разделяют наши ценности

ПРЕСС

ЦЕНТР

cont_att

footer_company